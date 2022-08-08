Çorum Belediye Meclisi Ağustos Ayı Toplantısı'nda gündem dışı söz alarak konuşan CHP’li Meclis Üyesi Erkan Özbal, “Artık yeter! Eski adı İlim Yayma Kavşağı, yeni adı halk dilinde ölüm kavşağı olan yer ile ilgili tüm hemşerilerimizle beraber artık laf yerine icraat bekliyoruz” dedi.

Özbal’a cevap veren Meclis Başkan Vekili İsmail Bölükbaş, İlim Yayma Kavşağı üzerine meydana gelen kazalarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulundu. Yetkinin Karayollarında olduğunu hatırlatan Bölükbaş, belediyenin üzerine düşenden fazlasını yaptığını, kavşakla ilgili bürokratların ve milletvekillerinin Ankara ile sıkı bir şekilde görüşmelerini sürdürdüklerini söyledi.

Burasıyla ilgili en kısa zamanda bir çözüm bulunacağına inandığını kaydeden Bölükbaş, trafik kazalarındaki en önemli sorunun insanların kurallara uymadığı için kaynaklandığını dile getirdi.

Toplumu doğru yönlendirmek gerektiğinin altını çizen Bölükbaş, “Trafik kurallarına uymak asli görevimiz olmalı. Ben kişisel görüşümü dile getiriyorum. Vatandaş rahat yol bulduğunda hız yapmayı kendisine görev ediniyor. Aslında şehir içerisinde kırmızı ışıklara yaklaşırken hızını düşürmeyip 100 km hızla yaklaşan bir araç için sizin aldığınız önlem yetersiz kalmaktadır. Aynı şey yayalarımız için de geçerli. Sungurlu’da da aynı kavşaklar var, Kırıkkale’de de aynı kavşaklar var. Türkiye’nin her yerinde var. Burada tamamen konu aslında trafik bilinciyle araç sürmeyen sürücülerden kaynaklanıyor.” diye konuştu. (Nurdan AKBAŞ)