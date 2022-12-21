Bölgesel gözlemcilik için teklif edilen Özgür Demirci ve Gökhan Yumlu’nun yanı sıra, bölgesel orta hakem adayı Ertuğrul Ramazan Boyraz, bölgesel yardımcı adayları Serhat Doğan, Erdal Uncuer ve Özkan Dağ, İl Hakem Kurulu Başkanı Özcan Genel başkanlığında, önceki gün Ankara’da gerçekleştirilen seminere katıldılar. Çorum’un bağlı bulunduğu 3.Bölge Sorumlusu, hemşehrimiz Murat Ilgaz nezaretinde gerçekleşen ve 1 gün süren seminere katılan hakem ve gözlemciler, görüntülü video testinin ardından kural sınavına tabi tutuldular. Sınav sonuçlarının 3 Ocak’ta açıklanacağı belirtilirken, başarılı olan hakem ve gözlemcilerin bölgesel klasmanına terfi edecekleri kaydedildi.

(Hüseyin AŞKIN)

