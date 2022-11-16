Samsun’da düzenlenen Bölgesel Kros Ligi 1.Kademe yarışlarında Çorumlu atletlerden Mustafa Eren Boran ve Salih Anaç kategorilerinde ikinci olarak Iğdır’da yapılacak olan yarı finallere gitmeye hak kazandılar.

Türkiye Atletizm Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Bölgesel Kros Ligi 1.Kademe yarışları Samsun’da yapıldı. Ülke genelinden 200’e yakın sporcunun katıldığı yarışlar U16 ve U18 olmak üzere 2 kategoride yapıldı. 3000 metre yarışları sonunda Çorumlu atletlerden Mustafa Eren Boran U16 kategorisinde, Salih Anaç ise U18 kategorisinde ikinci olmayı başardılar.

Çorumlu atletler elde ettikleri bu derece sonunda Iğdır’da yapılacak olan yarı final müsabakalarında yarışmaya hak kazandılar.



(Rıfat KARA)

