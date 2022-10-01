Bölgesel Amatör Lig’de 2022-2023 Sezonunu bugün oynanacak maçlarla start alacak olup, 6.grupta yer alan Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor, sezona Kayseri7de başlayacak.

Geçen sezonki kadrosunun büyük çoğunluğunu yenileyen Osmancık Belediyespor, yeni sezona yeni kadrosuyla girecek. Kırmızı-beyazlı ekip, şampiyonluk mücadelesi vereceği sezonun ilk maçında, yarın Kayseri temsilcisi Hacılar Erciyes Gençlik ve Spor Kulübü ile deplasmanda karşılaşacak. Hacılar Fevzi Mercan Stadı’nda oynanacak maçı, Ankara bölgesi hakemlerinden Mehmet Can Ölmez yönetecek olup, yardımcılıklarını ise aynı bölgeden Elif Yalçın ile Işık Ekinci yapacak. Saat 15.00’te başlayacak maçta, yine Ankara bölgesi hakemlerinden Esen Albayrak ise dördüncü hakem olarak görev yapacak.

Zorlu maçın hazırlıklarını antrenör Turgay Doğan nezaretinde yapan Osmancık Belediyespor, Kayseri’den puan ya da puanlarla dönerek, sezona iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Grupta, haftanın diğer maçlarında ise, bugün Eskil Belediye ile Sincan Belediye, yarın da Niğde Belediyespor’la Kırıkkale Yahşihan, Ankara TKİ ile Başkent Şafakspor, Talasgücü ile Develigücü, Suvermez Kapadokya ile Mucurgücü, Yozgatspor 1959 FK ile de Yozgat Belediyesi Bozokspor karşı karşıya gelecek.

(Hüseyin AŞKIN)

