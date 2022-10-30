Antrenör Ziyaeddin Türkoğlu nezaretinde turnuvaya katılan Çorumlu sporculardan Şükriye Hazar, üst minik kızlar 40 kiloda mücadele ederken, tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldu.

Yıldız erkekler 80 kiloda ringe çıkan Metehan Gevşek, finale yükselme başarısı gösterirken, şampiyonluk müsabakasını kaybederek ikincilikte kaldı.

Üst minikler 48 kiloda Berdan Bolat, üst minikler 50 kiloda Mustafa Emin Öztürk ve yıldız kızlar 50 kiloda Ayşegül Hazar ise üçüncülüğü elde ettiler.

4 gün süren turnuvaya, Çorum’la birlikte 12 ilden 400 sporcu katıldı.

(Hüseyin AŞKIN)

