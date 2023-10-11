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Samsun’un Kavak ilçesi ile Amasya’nın Merzifon ilçesi arasında bulunan karayolunda geçmiş yıllarda farklı noktalarda stabilite problemleri meydana geldi. Stabilite problemlerine bağlı olarak meydana gelen oturmaların giderek artması sebebiyle trafik güvenliği tehlike arz etmeye başladı. Kavak-Merzifon-Çorum Devlet Yolu, Kavak-Merzifon arası stabilite problemli alanların ıslahına yönelik geoteknik projeler hazırlandı.

Bu kesimdeki stabilite problemlerin acilen çözülmesi için Kavak-Merzifon-Çorum Devlet Yolu Havza-Kayadüzü arası ve Toptepe bölgesinde "Stabilite Problemli Alanları Islahı ve Heyelanlı Kesimlerin Onarımı Yapım İşine" 26 Temmuz 2022 tarihinde yer teslimi yapılarak başlandı. Proje Ankara-Samsun karayolunda Havza ilçesinin girişinde başlayarak, Merzifon ilçesinin yaklaşık 12 kilometre doğusunda yer alan Kayadüzü yerleşimine kadar devam ediyor.

Proje güzergahındaki diğer kesim ise Kavak ilçe merkezine yaklaşık 16 kilometre mesafede yer alan Toptepe mevkisi. Proje yaklaşık 8,77 kilometre uzunluğunda bir kesimi kapsıyor.