İskilip Ülkü Ocakları Başkanı Muhiddin Kalender yerine Hayrullah Bodur başkan olarak atandı.

Ülkü Ocakları Çorum İl Başkanı Orhan Tosik ve beraberindeki heyet ilçeye giderek Bodur’a görevini iletti. Tosik, önceki başkan Muhittin Kalender ve yönetimine yaptığı hizmetler için teşekkür ederek Bodur’a da başarı diledi.

İskilip Ülkü Ocağı Başkanlığı’na atanan Bodur da kendisine bırakılan bu şerefli sancağı daha ileri taşımak adına yönetimi ile birlikte var gücüyle çalışacağını vurguladı.

(Haber Merkezi)

