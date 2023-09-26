Tahmini Okuma Süresi: dakika

Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 6.haftasında konuk ettiği Sakaryaspor’u 1-0 yenerek sezonun ilk iç saha galibiyetini alan Ahlatcı Çorum FK’da 2 günlük izin bitti. Kırmızı-siyahlı takım iznin ardından bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla, Bodrumspor maçının hazırlıklarına başladı.

Tesislerde, saat 18.00’de başlayan antrenmanda, annesinin rahatsızlığı nedeniyle izinli olan Teknik Direktör Tahsin Tam takımın başında yer almadı. İzinli olan kaptan Murat da antrenmana katılmadı.

Yardımcı antrenörler nezaretinde gerçekleştirilen haftanın ilk antrenmanı yenileme çalışması şeklinde geçti.

Kırmızı-siyahlı takım yarın yapacağı idmanla 1 Ekim’de deplasmanda oynayacağı Bodrumspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.