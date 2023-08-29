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Olay, Çorum il merkezi Sakarya 1. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir apartmanın bodrum katında bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Apartmandan yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine intikal eden ekiplerin müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, binanın bodrum katında maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.