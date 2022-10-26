Kemer’de düzenlenen Uluslararası Bocce Turnuvası’nda Çorum H.E.Kültürspor Kulübü sporcuları 2 altın, 2 bronz madalya ile Çorum’a döndüler.

Uluslararası Bocce Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan İnternational Uluslararası Bocce Turnuvası 22-25 Ekim tarihleri arasında Antalya’nın Kemer ilçesinde yapıldı. Almanya, Slovenya, Cezayir, Fas, Japonya, İtalya, Slovakya, Letonya, Çin ve Macaristan’dan sporcuların yarıştığı turnuvada Türkiye’den ise H.E.Kültürspor Kulübü sporcuları mücadele etti. 123 takım, 246 sporcunun katıldığı çift erkekler kategorisinde, H.E.Kültürspor Kulübü’nden Muhammed Yasin Çinkaya- Hasan Dündar ikilisi şampiyon olarak 2 altın madalya kazanırken, 76 takım 152 sporcunun mücadele ettiği çift kadınlar kategorisinde ise yine H.E. Kültürspor’dan Dilara Keçeci ile Elif Akcan ikilisi üçüncü olarak bronz madalya ile Çorum’a döndüler.



(Rıfat KARA)

