30 Ağustos Zaferi’nin Sevr düşü peşinde koşanların emellerini hiçbir zaman gerçekleştiremeyeceklerini gösteren bir zafer olduğunu kaydeden Bozkurt, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Savaş alanında tarih yeniden yazılırken, Türk ulusunun gelişip güçlenmesinin geçmişte olduğu gibi gelecekte de engellenemeyeceğinin en anlamlı mesajı verilmiştir.

Ancak bugün Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarının, emperyalistlerin oyuncağı haline gelmiş ve çağın gerisinde kalmış bir imparatorluktan; bağımsız, çağdaş bir ülke yaratmasını hala hazmedemeyenlerin olduğu açıktır.

Çünkü 30 Ağustos, bu topraklar üstünde yaşayan insanların tebaadan ulusa dönüşmesinin en önemli basamaklarındandır.

Çünkü dünyadaki mazlum halklara ilham kaynağı olan 30 Ağustos Zaferini, hayran oldukları sömürge olma sevdalısı padişah değil, Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, yoldaşları ve ulusumuz kazanmıştır.

Atatürk cumhuriyetinin nimetlerinden yararlanıp Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlığını sürdürenler bilsinler ki; bizim zaferimiz 30 Ağustos’tur!

Bizler bu en kutlu zafer gününü anmayan ve anlatmayanları, bilinçli olarak değersizleştirmek isteyenleri unutmayacak ve unutturmayacağız. 100 yılın miladında, o günkü inanç ve kararlılıkla zaferimizi ve onun önderi Mustafa Kemal Atatürk’ü; emaneti, laik, çağdaş, tam bağımsız Türkiye Cumhuriyetini ilelebet yaşatmaya ve gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz.

Ulusumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimizle kutluyor, başta Büyük Önderimiz Atatürk olmak üzere canlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz.” (Haber Merkezi)

