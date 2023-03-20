Net bir skorla kazandıkları için mutlu olduklarını ve sezon sonunda şampiyonluk kupasını Çorum’a getireceklerini kaydeden Serkan Yavuz, “Aslında, erken koparabileceğimiz bir maçtı. Bizim beceriksizliğimiz yüzünden, çok kaçırdık. İlk yarı 4-5 yapıp, maçı koparmamız lazımdı. Ama, geç oldu, güç olmadı. 3-0 gibi net bir skorla kazandık, mutluyuz.

Maç maç devam ediyoruz. İnşallah o kupayı bu şehre getireceğiz. Taraftarlarımızın bir şüphesi olmasın, lig sonunda o kupayı kaldıracağız inşallah” dedi.

Çok gol kaçırmalarıyla ilgili olarak da konuşan Serkan Yavuz, “Bu bizim beceriksizliğimiz. Afyonspor maçında da keza öyleydi. Gizim gibi takımların erken gol atıp maçı koparması lazım ama iki haftadır bizim beceriksizliğimizin yüzünden maçı kopartamıyoruz. Ama olsun, önemli olan bu tür maçlarda kazanmak. Biz de kazandık, mutluyuz. İnşallah Amed deplasmanında da galip gelip, serimizi devam ettirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

