Çorum FK’nın Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Amed Sportif Faaliyetler’de hedefe galibiyet olarak belirlenirken, Kulüp Başkanı Selahattin Yıldırım, tüm taraftarları ve Diyarbakır halkını, destek olmaları için maça davet etti. Sezonun ilk yarısında, Çorum’da oynanan maçta çok iyi ağırlandıklarını hatırlatan Başkan Yıldırım, kendilerinin de Çorum FK’yı aynı şekilde misafir edeceklerini ifade etti.

Yıldırım’ın açıklaması şöyle: “Sevgili Amedsporlular; ligin sonuna doğru yaklaşırken, şampiyonluk yolunda direkt rakibimizden Çorumspor’u, Cumartesi günü, kendi sahamızda konuk edeceğiz.

Geçirdiğimiz zorlu süreçlerden kurtulup, geleceğe daha umutlu baktığımız zaman zorlu Çorumspor maçını Cumartesi oynayacağız. Ligin ilk devresinde oynanan maçta, bizlere son derece misafirperver davranan Çorumspor yönetimini ve takımını biz de aynı şekilde misafir edeceğiz.

Yendiğimiz takdirde şampiyonluk yolunda büyük bir virajı geçeceğimiz ve rakiplere karşı çok avantajlı konuma geleceğimiz bu maçta, değerli taraftar ve halkımızdan isteğimiz, bu maçta takımımızı yalnız bırakmamaları ve 90 dakika, son nefesimize kadar “Amed” diye destek olmalarıdır.”

(Hüseyin AŞKIN)

