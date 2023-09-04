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Uluslararası Güreş Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan İşitme Engelliler Dünya Serbest Güreş Şampiyonası Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te devam ediyor. İlk gün gençler kategorisinde mindere çıkan Çorum Belediyesi Spor Kulübü’nün milli güreşçisi Eren Uzun grekoromen stil 77 kiloda tüm rakiplerini yenerek Dünya Şampiyonu olmayı başardı.

Milli güreşçi 9 Eylül'de büyükler kategorisinde de mindere çıkacak.

Öte yandan Çorum Belediyesi Spor Kulübü’nün bir diğer milli güreşçisi Mehmet Akif Sönmez de 11 Eylül'de 57 kiloda madalya mücadelesi verecek.