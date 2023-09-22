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Avrupa hareketlilik haftası etkinlikleri kapsamında Çorum Belediyesi bisikletle şehir turu düzenliyor. Bugün saat 18.00’da Kültür Park’tan(İtfaiye Müdürlüğü Yanı) başlayacak tur Millet Bahçesi’nde noktalanacak. Belediye etkinlik günü Çorbis’i de ücretsiz yapacak. Katılımcıların kendi bisikletleriyle ya da Çorbis’le katılım sağlayabileceği etkinlik sonrasında yapılacak çekilişle 10 adet bisiklet hediye edilecek.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla yapacağımız bisikletle şehir turu etkinliğimize tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum” dedi.