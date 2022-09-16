Avrupa hareketlilik haftası etkinlikleri kapsamında Çorum Belediyesi bisikletle şehir turu düzenliyor. Bugün saat 18.00’da Gazi Caddesi Kültür Park’tan (İtfaiye Müdürlüğü Yanı) başlayacak tur Millet Bahçesi’nde noktalanacak. Belediye etkinlik günü ÇORBİS’i de ücretsiz yapacak. Katılımcıların kendi bisikletleriyle ya da ÇORBİS ile katılım sağlayabileceği etkinlik sonrasında yapılacak çekilişle 10 adet bisiklet hediye edilecek.

Çorum’un düz bir arazi üzerine kurulu bir şehir olmasının bisiklet kullanımını mümkün kıldığını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Şehrimiz bisiklet kullanımı için oldukça elverişli bir şehir. Bisikletin ulaşım aracı olarak kullanılmasını yaygınlaştırmak ve hemşehrilerimizi buna teşvik etmek için çeşitli uygulamaları hayata geçiriyoruz. Bu anlamda ÇORBİS şehrimize kazandırdığımız bir alışkanlık oldu ve çok sevildi. 40 bini aşan abone sayısı da bize bunu gösteriyor. Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla yapacağımız bisikletle şehir turu etkinliğimize tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum” diye konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)

