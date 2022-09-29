Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım alt yapı yenileme çalışmaları ile 50 yıldır yenilenmeyen içmesuyu alt yapısı yenilenmesiyle Birtatlı Mahallesi’nde ilçe halkının sağlıklı bir altyapı sistemine kavuşmasının ardından parke çalışmalarının başladığını dile getirdi.

Başkan Yıldırım: “İlçe halkımızın refahı için sunduğumuz her hizmet bir yenisini beraberinde getiriyor. Birtatlı Mahallemizde yaptığımız alt yapı çalışması tamamlandı ardından da parke çalışması yaparak mahallemizin yollarında da düzenleme çalışmalarını yapıyoruz. İlçe halkımıza hayırlı olsun” diye konuştu.



(Haber Merkezi)

