“Patronların, holdinglerin partileri varsa işçi ve emekçilerin Emek Partisi vardır. Bankaların, çetelerin, zorbaların ittifakları varsa halkın Emek ve Özgürlük İttifakı vardır” ifadelerine yer verilen açıklamada, EMEP’in seçimlere ittifak dâhilinde ve ittifak partilerinden biri olarak gireceği belirtildi.

AKP-MHP blokunun 14 Mayıs’a işaret ederek seçim tarihini ilan ettiği belirtilen açıklamada, 6 Nisan öncesi açıklanan seçim takviminin Erdoğan’ın adaylığı başta olmak üzere, tek adam yönetiminin anayasa, yasalar ve özelde seçim yasasını nasıl ayaklar altına aldığını gösterdiği ifade edildi.

"PARTİMİZ TEK ADAM YÖNETİMİNİN YENİLMESİ İÇİN ÜZERİNE DÜŞENİ YAPACAKTIR"

Rejimin ayakta kalmak ve iktidarını tahkim etmek için her türden zoru göze aldığı kaydedilen açıklamada, “Siyasi operasyon ve yasaklamalar, İBB’ye kuşatma, kayyumlar, basına sansür, HDP’yi kapatma girişimleri vb gelişmeler buna örnektir. İş, ekmek, özgürlük ve adalet isteyen halk kitleleri için 2023 seçimleri kritik önemdedir. Böylesi bir süreçte işçilerin, emekçilerin birleşik mücadelesinin örgütlenmesi ve demokrasi güçlerinin birliğinin sağlanması, ülkenin üzerine çöken karanlık bulutların dağılması için yegane güvencedir. Partimiz önümüzdeki seçimde tek adam yönetiminin ve Cumhur İttifakı’nın yenilmesi için üzerine düşeni yapacaktır. Emekten, barıştan, demokrasiden yana olan bütün güçleri de bu konuda ortak bir tutumla hareket etmeye çağırmaktadır” denildi.

“ANAYASA TEKLİFİNE AMASIZ HAYIR!”

Emek Partisi’nin, AKP’nin gündeme getirerek referanduma götürmek istediği Anayasa değişiklik teklifine amasız, fakatsız “Hayır” dediği belirtilen açıklamada, AKP’nin toplum mühendisliğine soyunduğu ve iktidarını sağlama almak için kullandığı bu siyasi hamleye prim verilmemesi gerektiği ifade edildi.

"TEK ADAMA KARŞI TOPLUMSAL MUTABAKAT"

Ağır sömürü, mutlak yoksulluk ve despotik baskılar karşısında tek adam yönetiminin yenilmesinin, önümüzdeki seçimlerde halkın beklentisi olduğuna dikkat çekilen açıklamada Emek Partisi, başkanlık seçimleri için düzenden canı yanan tüm kesimlere toplumsal mutabakatla tek adamın karşısına çıkma çağrısını yineledi.

“SEÇİMDE PARTİ VE İTTİFAK ÇALIŞMALARINI BİRLİKTE ÖRGÜTLEYECEĞİZ”

Emek Partisi genel merkezinin seçim hazırlıklarını da ele alarak başta işçi sınıfı olmak üzere bütün emekçileri, kadınları ve gençleri EMEP’te örgütlenmeye, birleşmeye çağırdığı aktarılan açıklamada, “EMEP işçi sınıfının devrimci partisidir. Fabrikada, işyerinde ter döken, emeği sömürülen, grev ve direnişlerde yer alan işçilere partimizin aday listeleri açıktır. Partimiz seçimlere ittifak dahilinde ve ittifak partilerinden biri olarak girecektir. EMEP bu süreçte hem kendi seçim çalışmalarını örgütlemekte hem de ittifak partileriyle ortak hareket etmektedir” denildi.

“SEÇİM EKONOMİSİ: KAŞIKLA VERİP KEPÇEYLE ALACAKLAR”

Hükümetin seçim ekonomisinin kaşıkla verip kepçeyle geri almaktan ibaret olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Faturanın yine yoksul halka çıkarılacağı aşikardır. Açıklanan asgari ücretten emekli ve memur maaşlarına kadar emekçilerin cebine giren para hızla buharlaşmıştır. Yüksek enflasyon ve zam dalgası halka nefes aldırmazken tekeller, bankalar kâr rekorlarını açıklamaktadır. Fabrikalarda, işyerlerinde huzursuzluk artmakta, öfke mayalanmaktadır. Ücretlere ek zam ve insanca yaşam talebi için baş gösteren iş bırakmalar ve eylemler de göstermektedir ki; seçimlere dair halkın değişim isteği ile sokakta ve işyerlerindeki mücadele zemini birleşmek zorundadır. Düzen muhalefetinin işçi ve emekçilerin mücadelesini frenleyen, taleplerini sadece sandığa havale eden tutumları aşılmak durumundadır. EMEP işçi ve emekçileri ve bütün halkımızı işte böylesi bir birlik ve mücadele platformuna çağırmaktadır.”(Haber Merkezi)

