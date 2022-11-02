Kadeş Barış Meydanı’nda gerçekleştirilen basın açıklaması öncesinde Eğitim-Sen’in toplanma yeri olan Hacı Bektaş Veli Parkı’nda bir açıklama yapan Beyaz, “Hangi sendika üyesi olursa olsun eğitim emekçilerinin istediği ve beklentisi, ortak sorunların çözümünde sendikaların bir araya gelmesidir. ÖMK'ye karşı mücadeleyi ortaklaştıran sendikalar bu durumu gören bir tarzda örgütlenme çalışmalarını yürütmelidir.

Yapılan herhangi bir eylem sendikal fırsatçılık aracı olarak görülmemelidir. Sınıf dışı bütün tutumlar mahkûm edilmelidir. Sendikaların emekçilerin ortak temel talepleri doğrultusundaki eylemleri ayrı ayrı örgütlemek, eylem günü eğitim emekçilerinin bir araya gelmelerini engellemek, birleşik mücadeleyi gölgeleyecek ve zayıflatacaktır.

Birlikte iş yapıp da eylemin ana figürü sanki kendileriymiş gibi davranan sendikalar, birleşik mücadeleden yana değil, popülist fırsatçılık peşinde olduklarını itiraf etmiş olacaklardır. Eyleme katılan sendikalar, birbirleriyle yarışma yerine eylemin amacına uygun sonuç almaya odaklanmalıdır. Ortak mücadele için bu çok önemlidir.

Birleşik mücadeleyi engellemeye çalışan anlayışlara karşın, ÖMK’ya karşı sendikalar bir araya gelmeyi başarmıştır. Bu birleşik mücadeleden somut bir kazanım elde edilemese de, sendikaların bir araya gelerek ortak mücadeleyi gerçekleştirmeleri başlı başına bir sınıf kazanımı olacaktır. Yeter ki işyerindeki emekçiler birleşik mücadeleden yana olan irade ve inançlarını yitirmesin.

Biz Eğitim Sen olarak emekçilerin temel talepleri doğrultusunda amasız fakatsız birlikte mücadele diyoruz. Birleşirsek başarırız” ifadelerini kullandı.(Taner ŞİMŞEK)

