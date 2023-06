Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal ve Yönetim Kurulu Üyeleri, AK Parti Milletvekillerini Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ziyaret etti.

AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Av. Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, TBMM'de Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) yöneticilerini ağırladı.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal’a ziyareti sırasında Başkan Yardımcıları Abdurrahman İstanbulluoğlu, Arif Çoşkun ve Yönetim Kurulu Üyeleri Nilüfer Akın, Doğan Keskin, Fatih Çiçek, Gökhan Kerman, Muharrem Sarıarslan, Mustafa Ertürk, Ömer Altıkardeş, Yakup Karaca eşlik etti.

BAŞARANHINCAL VE YÖNETİMİNİ KUTLADI

Nazik ziyaretleri için TSO heyetine teşekkür eden Milletvekili Ceylan, TSO'nun her zaman yanında olduklarını belirterek, Başaranhıncal ve yönetimini kutladı.

Milletvekili Ceylan, Çetin Başaranhıncal ve yönetiminin 13 yıldır Çorum'a gönüllü olarak hizmet ettiğini söyledi.

Yeni yönetime çalışmalarında başarı dileğinde bulunan Milletvekili Ceylan, “Üstlenmiş olduğunuz görevde başarılar diliyoruz. Çetin başkanımız ve yönetimi başarılı işlere imzalar atacağına inanıyoruz. Çorum iş dünyasını sürekli dinleyen, sorun ve taleplerini yetkili yerlere ulaştıran insanlarsınız. Yaptığınız başarılı çalışmalarla Çorum’u daha ileriye taşıyarak, Türkiye'ye örnek oluyorsunuz. Memleketimize hayırlı hizmetler sunmak adına birlikte yaptığımız çalışmalarda, eser ve hizmet siyasetimizde, Allah bizleri utandırmasın, elimizden gelen gayreti göstermek bizlerin asli görevidir" diye konuştu.

"ÇORUM, YATIRIMLARLA DONATILIYOR"

Çorum'u yatırımlarla donattıklarını ifade eden Milletvekili Ceylan, "Çorum'a yaptığımız yatırımlarla önemli kazanımlara imzalar atıyoruz. 'Kenti sağlıkta çağ atlatacağız' dedik, yaptığımız yatırımlar ortada. Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi bitmek üzere. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde çalışmalarımız başladı, inşallah zamanında tamamlanacak. Eski hastanenin ihalesi Aralık ayında gerçekleştirilecek. Sadece sağlıkta değil her alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son iki yılda geleceğimizin teminatı çocuklarımız, gençlerimiz için 37 adet okul inşa ettik. Yine kamuda hizmet kalitesini artırmak için çalışmaları sürdürüyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği binası, Tapu ve Kadastro binası İŞKUR İl Müdürlüğü binası bunlar örneklerden sadece birkaçı" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE HER ZAMAN İLERİYE KOŞMALI"

Türkiye'nin jeopolitik konumu her zaman ileriye koşması gerektiğini vurgulayan Milletvekili Ceylan, "Türkiye, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 'Yurtta Barış, Dünyada Barış' ülküsü, 'ilkeli taraflılık' ve 'dengede tam bağımsızlık' politikasıyla dünyanın en zorlu coğrafyasında sürdürülebilir barışın yegane gücüdür. Jeopolitik konumumuz ve temsil ettiğimiz değerlerle sadece ayakta durmanın yetmeyeceği, aksine her zaman koşmamız gereken bir coğrafyada olduğumuzun bilincinde ve kararlılığındayız. Jeopolitik konumumuz çevresinde bulunan çalkantılı zemine karşın sınırlarımız içinde barış, refah ve istikrar tesisini oluşturuyoruz. Milli menfaatler, uluslararası ilkeler ve dengeler gözetilerek Türkiye Yüzyılı’nda hem masada hem de sahada barışı sağlamak ve korumak için çalışıyoruz" dedi.

BAŞARANHICAL: “MİLLETVEKİLLERİMİZ HER ZAMAN DESTEKÇİMİZ OLDULAR”

Misafirperverlikleri için milletvekillerine teşekkür eden Çetin Başaranhıncal, “13 yıldır memleketimize gönüllü hizmet ediyoruz. Ben böyle bir hizmet etmeyi memleketimize bir bedel ödeme olarak görüyorum. Buraları düzgün kullanırsanız ibadet yeridir. Bizler acizane memleketimize hizmet ediyoruz” diye konuştu.

“BİRLİKTELİĞİNİZ BİZLERİ MUTLU EDİYOR”

Milletvekillerinin her zaman, her konuda kendilerine destek olduklarına vurgu yapan Başaranhıncal, “Biz dost ve arkadaşız Çorum’a el ele vererek, hep birlikte hizmet ediyoruz. Sizlerin buralarda birlik beraberlik içerisinde hareket etmeniz bizleri son derece mutlu ediyor. Bizler sizleri gece gündüz demeden ne zaman olursa olsun aradığımızda hemen geri dönüş yapıyorsunuz. Allah sizlerden razı olsun” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)