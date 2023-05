Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, yayınladığı Cumhuriyet Bayramı mesajıyla, millet iradesine dayanan Cumhuriyet’in 99. yıldönümünü kutladı.

Vali Çiftçi’nin mesajı şöyle:

“Büyük Türk Milleti’nin, istiklâl ve istikbâli için vermiş olduğu şanlı ve onurlu mücadelesinin sonucunda ilan ettiğimiz ve millet egemenliğine dayanan Cumhuriyetimizin 99. yılını milletçe birlik ve beraberlik içerisinde kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Cumhuriyet, her türlü imkânsızlığa göğüs gererek, dört bir yanı düşmanlarca işgal edilmiş vatan topraklarını yüreklerindeki vatan sevgisi, inanç ve iman ile kanının son damlasına kadar savaşarak kurtaran aziz ve onurlu milletimizin gücünü tüm dünyaya göstermesidir.

Vatan, bayrak ve mukaddesat uğruna hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan ve her türlü zorluğa göğüs geren milletimizin kahraman evlatları Malazgirt’ten Çanakkale’ye ve İstiklal Harbi’ne kadar millî egemenliğini savaş meydanlarında dünyaya ilan etmiş ve millet iradesine dayanan cumhuriyet ile yeni devletini kurmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti binlerce yıllık devlet ve millet geleneğiyle ulu bir çınardır. Bizlere düşen görev, bu ulu çınara birlik ve beraberlik içerisinde sahip çıkarak ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne taşımak için genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle her daim okumalı, araştırmalı, üretmeli, ülkemizin gücüne güç katmalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere, Cumhuriyetimizin kurulmasında emeği geçen bütün devlet ve siyaset adamlarımızı, komutanlarımızı, kanları ile bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi milletçe rahmet, minnet ve şükranla anıyor, Büyük Türk Milletinin ve siz Kıymetli Çorumluların Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor, hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.” (Haber Merkezi)