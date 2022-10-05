Mali müşavir, sigortacı Birhan Baran, Mehmet Yolyapar’ın gazeteciliğe başladığı 1970 yılından beri yakın arkadaşlarından biri.

SMMMO Başkanı Ceyhan Baran’ın da babası olan Birhan Baran, kadim dostu Mehmet Yolyapar’ı kutlamak üzere önceki gün, özel hazırlanmış bir pasta ile gazetemizi ziyaret etti.

Yolyapar’ın yakın dostlarından Avukat Ahmet Ünal da, uzunca bir süredir Çorum dışında olduğu için kutlamaya yeni gelebiliyordu.

Dolayısıyla, arkadaşlarımız Selda Fındık ve Aliye Öncel’in de katılımlarıyla, pasta hep birlikte kesildi. Yolyapar’ın meslekte 53. yılı, ÇORUM HABER’in de yayın hayatında 38. yılı, dost muhabbetiyle kutlandı. (Volkan SINAYUÇ)

