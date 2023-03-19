Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Sibel Kırkıl ile Şırnak merkezde görevli Jandarma Astsubay Onur Aksungur düzenlenen sade nikah töreni ile dünyaevine girdi.

Polis ve Jandarma çiftinin nikah şahitliklerini Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı görevine Binbaşı Ali Galip Kocaman ve Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Mehmet Gök yaptı.

Çiftin mesai arkadaşları çifte üniformalarını giydirerek kollarına kelepçe taktı. Akhisar Belediyesi Nikah Memuru Kazım Aydın’ın Akhisar Belediyesi Meclis Salonunda düzenlediği nikah merasimi ardından kelepçe ile birlikte poz veren çiftin mutluluğuna mesai arkadaşları da ortak oldu.(İHA)

