Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda İl Başkanı Faruk Cıdık’ın nezaretinde gerçekleştirilen divan toplantısına Merkez İlçe Başkanı Fatih Yıldıran, yönetim kurulu üyeleri, kadın kolları ve ilçe başkanları ile çok sayıda teşkilat mensubu katılım sağladı.

Üye ve saha çalışmalarının değerlendirildiği divan toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye’nin bir yol ayrımında olduğunu dile getiren Faruk Cıdık, adaletten ekonomiye, eğitimden sağlığa, tarımdan sanayiye, güvenlikten dış politikaya varıncaya dek bir ‘makas değiştirme zamanı’nın çoktan geldiğini vurguladı.

Konuşmasının devamında ekonomiye değinen Cıdık, “Enflasyonu düşürdük deseler de çarşı-pazarın durumu ortadadır. Enflasyon değil, ‘enflasyondaki artış hızı’ düştü. Ve bu bir başarı değil, bir başarısızlık hikâyesidir aslında. Şimdi, Eylül 2021’den Aralık 2022’ye, bazı kalemlerdeki 15 aylık fiyat artışlarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Patateste % 213, süt, peynir ve yumurtada % 150 ekmekte % 125 doğalgazda % 168, şeker ve pirinçte % 155, sebzede % 133 ve burada tek tek sayamayacağım kadar uzun bir listenin diğer tüm kalemlerinde hep % 100’ün üzerinde artışlar söz konusu. Ama sözde enflasyonu düşürmüşler.

Peki borç ve faiz konusunda ne durumdayız? 2020 yılında yıllık % 4,45 faiz ile dış borç alabilirken; 2023 yılında yıllık 9,75 faiz oranı ile dış borçlanma yapabiliyoruz. Ama sözde faizle mücadele ediyorlar, IMF’ye de borcumuzu bitirmişler! Kur korumalı mevduat, zorunlu döviz satışı ve döviz talebini sınırlayan politikalara rağmen, 2022 yılında en fazla değer kaybına uğrayan para birimleri arasında Türk Lirası, 3. sırada yer aldı. Ama sözde yerli ve milliler” diye konuştu.

“Mafya-siyaset-uyuşturucu üçgeninin yeniden gündeme geldiği bu kirli düzene bugüne kadar Ak Parti ve MHP’ye oy veren kardeşlerimiz, bir dönem daha oy vereceğini düşünmüyorum” diyen Cıdık, konuşmasını şu şekilde devam ettirdi:

“Gencecik bir akademisyenin başkent Ankara’da, sokak ortasında katledildiği bir olayda; milletvekili, özel harekât polisi ve uyuşturucu bağımlılarının aynı cümlede bir araya gelişine Cumhur İttifakı seçmeni vatandaşlarımız sessiz, tepkisiz kalması mümkün değil. Vali ile parti il başkanı, rektör ile parti sözcüsü, bürokrat ile parti yöneticisinin kim olduğunun dahi ayırt edilemediği bu sistemin devamına aziz milletimiz razı olmaz.

Bir tarafta iktidarın gündemi, diğer tarafta da aziz milletimizin gerçek gündemi… Bir tarafta boş laflar; diğer tarafta boş tencereler var. Bir tarafta bir avuç insan milyonlarca liralık ihaleleri paylaşırken, diğer tarafta milyonlarca insan bir-iki bin liralık borcunu dahi nasıl ödeyeceğini düşünüyor. Bakınız, geçen günlerde uluslararası yeni bir rapor yayınlandı. Özetle bu rapor; ‘kriz, zenginlere yaradı’ diyor. Hani ‘kriz yok’ diyenler var ya; işte o yok dedikleri kriz, kendilerine yaradığı için böyle söylüyorlar. OXFAM Raporu’na göre Türkiye’de; en zengin 13 milyarderin serveti, nüfusun yarısının toplam servetinden daha fazla olduğunu görebiliyoruz. Yani 13 kişinin varlığı, 44 milyon insanınkinden fazla. Tam bir ‘altta kalanın canı çıksın’ düzeni! Bu düzen; zulüm düzenidir ve mutlaka değişmelidir Bizler Saadet Partisi olarak evinin kirasını ödemekte zorlanan insanımızın derdiyle dertleniriz. 85 milyon için ‘İnsanca Yaşam’ diyen, ‘Önce Ahlak ve Maneviyat’ diyen bir siyaset anlayışına sahibiz.”

Saadet Partisi olarak tüm kadrolarla, Türkiye’nin dört bir tarafını sokak sokak, dükkân dükkân, ev ev ziyaret edip, insanlarla bir araya geldiklerini ve onları dinlediklerini belirten Cıdık, “Biz de saadet sahada konseptiyle üç günlük bir program icraat ettiğimizde sahanın da hazır olduğunu görmekteyiz. Bundan sonra yapmamız gereken sahada Milli Görüşün anlayışı hakkında bilgilendirme ve temasta bulunma. Yılın ilk divan toplantısını hayırlara vesile olsun” diyerek konuşmasını tamamladı. (Haber Merkezi)

