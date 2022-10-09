Çorum Merkez Palabıyık Köyü nüfusuna kayıtlı olan ve Turgut Köyü’ne gelin giden, bir süre Çorum’da ikamet ettikten sonra gurbete çıkarak Hollanda’da yaşamaya başlayan Şemene Uysal ile eşi Cafer Uysal, 5 saat arayla vefat etti. Edinilen bilgiye göre, kansere yakalanan ve uzun süredir sağlık problemleri yaşayan Cafer Uysal (78) hayatını kaybetti. Eşinin elini tutarak ölümüne tanık olan Şemene Toska Uysal (84) ise fenalaşarak 5 saat sonra hayata veda etti. Nilgün, Gülgün, Belgin, Songül ve Sevil kardeşler, aynı gün hem babalarını, hem de annelerini kaybetmenin derin acısını yaşadı.

Uysal çiftinin cenazeleri Hollanda’dan ülkeye getirilerek, Çorum merkez Turgut Köyü’nde toprağa verildi. Cenaze töreni öncesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde helallik alma töreni düzenlendi. Dede Şahin Polat’ın gülbengleri eşliğinde düzenlenen tören sırasında Uysal çiftinin yakınları yan yana olan tabutların üzerine ellerini koyarak deyiş ve türküler söyledi. Cafer Uysal’ın türkü dinlemeyi çok sevdiği, öldüğünde kendisinin türküler eşliğinde toprağa verilmeyi vasiyet ettiği öğrenildi. Gözyaşlarının durmak bilmediği cenaze törenine çok sayıda vatandaş katıldı. Yakınlarının gözyaşları içerisinde deyiş okuması, katılımcıların yüreklerini parçaladı.

ÇORUM HABER ölüme birlikte giden Uysal çiftine Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

