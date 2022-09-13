Hülya Güler, söyleşiyi sunarken şu ifadeleri kullandı: “Son 10 yılda havacılıkta yapılan en büyük alt ve üst yapı projesi olan İstanbul Havalimanı’nın başarısı, Avrupa havalimanlarındaki personel ve grev kriziyle daha da dikkat çekiyor. 150 milyon yolcu hedefiyle dünya havacılık sektörünün merkezi olma yolundaki İstanbul Havalimanı’nı işleten İGA’nın CEO’su Kadri Samsunlu’nun hedefinde ise bir kez değil, hep en iyi olmak var.”

ÇORUM HABER’in köşe yazarlarından, İmar ve İskan eski Bakanı, merhum Prof.Dr. Ahmet Samsunlu’nun oğlu olan Kadri Samsunlu, dünyanın en büyük havalimanı olma yarışında en fazla Dubai ve Katar’la rekabet ettiklerini, ancak iç pazarın büyüklüğü sayesinde öne geçtiklerini, ayrıca Avrupa, Asya ve Afrika’nın ortasında yer aldıklarını, 67 ülkeye 4 saatte ulaşabildiklerini anlatıyor.

