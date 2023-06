Türk ulusunun ordusuyla tek bir yürek ve yumruk halinde birleşerek gösterdiği cesaret, kahramanlık ve vatan sevgisinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yükselişindeki en sağlam yapı taşlarından birisi olduğunu kaydeden Peker, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Ulusumuz, büyük fedakârlıklarla kazandığı barış, güven ve huzur ortamını, her koşul altında korumaya kararlıdır. Zafer Bayramı’nı bu düşüncelerle kutluyor, başta büyük komutan ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere şanlı tarihimizin bütün kahramanlarını saygı ve şükranla anıyoruz.

Bugün içerisinde bulunduğumuz kutuplaştırılmış Türkiye, milletimizin tekrar bir araya gelerek birlik ve beraberlikle demokrasinin, hukukun üstün olduğu tam bağımsız yönetim kadrolarıyla tekrar ekonomik ve siyasi istikrarın olması, tüm ulusun sevgi ve saygı ortamına kavuşması için tüm gücümüz ve inancımızla çalışacağız.

Her yeni bir gün yeni yolsuzlukların, haksızlıkların ifşa olduğu güven ortamının olmadığını görmek bu yüce ulusun hak etmediği bir tablodur. Bu acı tablodan yine birlikte ilk sandıkta çıkacağımız inancı ile bir gün değil her gün birlik olacağımız demokratik, hukuka ve insan haklarına saygılı sevgi dolu bir ortam inşa etmemiz konusunda Türk milletinin taşın altına elini koyma vakti çoktan gelmiştir. Bu noktada yüce Türk Ulusu sandıkta yeni bir zafer destanı yazacak, Türkiye’yi yeniden Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün modern ve bağımsız Türkiye’sine kavuşturacaktır.” (Haber Merkezi)