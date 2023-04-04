Kale Mahallesi 102 Evler 3. Sokakta bulunan 3 katlı bir binanın arka kısmında bulunan istinat duvarı yıkıldı. Duvarın yıkılması sırasında oluşan gürültü ve sarsıntı nedeni ile panik yaşayan daire sakinleri sokağa çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Çorum Belediyesi İtfaiye Ekipleri ile zabıta ekipleri binanın içinde ve dışında incelemelerde bulundu.

Ekiplerce yapılan incelemede her hangi bir olumsuzluk olmadığı durumun inceleme yapılmak üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne bildirildiği öğrenildi.



