İl Genel Meclisi üyelerine bilgi veren İçirgen, yeni yapılan binalarla ilgili hepsinde zemin değerlerinin bulunduğunu belirterek, “MTA’nın açıkladığı fay hatları biliniyor. İlimizde Merzifon fayı ve Mecitözü fayı var. Bu fayların üretebileceği şiddet bellidir. Binalar yapılırken, bunlar dikkate alınmalı.

Binanın zemin etüdünü yaptırırsanız, bölgede sıvılaşmanın olup olmadığını tespit ederseniz, fayların hangi şiddette deprem üreteceğinin de bilgisi zaten var. Tüm bu veriler göz önüne alındıktan sonra binalar yapılmalı. Standartlara uygun yapılması halinde depremleri en az hasarla atlatırız” dedi. (Taner ŞİMŞEK)

