DÜZELTME İLANI

BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

İL JANDARMA KOMUTANLIĞI(ÇORUM) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda ,düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale Kayıt Numarası: 2025/757411

1- İdarenin

a) Adresi: KARAKEÇILI MAH. SAMSUNYOLU CAD. ÇORUM MERKEZ/ÇORUM

b) Telefon ve faks numarası : 3642231111 - 3642230924

c) Elektronik posta adresi : [email protected]

ç) Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı

a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı : 27.05.2025 - 5372

b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise): Çorum Haber - 29.05.2025

3- Düzeltilen [madde/maddeler ] şunlardır

4.4.1

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği'nde belirtilen; BIII. Grup Bina İşleri veya BIII grup bina işleri ile ilgili onarım, tamamlama veya güçlendirme işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

15. Diğer Hususlar.

Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

Her iki madde bu şeklide değiştirilmiştir.