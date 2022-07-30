Çorum Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri tarafından hazırlanan proje birincilik kazandı.

TÜBİTAK tarafından düzenlenen 2204-D Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması sonuçlandı. Yarışmanın final aşaması sergisi ve proje değerlendirmeleri, TEKNOFEST 2022 etkinlikleri kapsamında 22-24 Temmuz 2022 tarihleri arasında Giresun Çotanak Spor Kompleksi’nde yapıldı.

Yarışmanın final sergisine 6 ana alandan 90 projenin sahibi 189 öğrenci katıldı. Toplam Bin 702 projenin başvurduğu yarışmada Çorum’u BİLSEM öğrencisi Cihad Can Özbaydemir’in hazırladığı “İklim Kutusunun Öğrencilerin Farkındalıkları Üzerine Etkisi” proje temsil etti. Biyoloji Öğretmeni Mehmet Fidan danışmanlığında yürütülen proje jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Türkiye Birinciliğine layık görüldü.

Birincilik kazanan projenin 30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasından Samsun Çarşamba Havalimanı’nda yapılacak TEKNOFEST 2022 Festivali’nde sergilenerek törenle ödülünü de alacak.

(Volkan SINAYUÇ)