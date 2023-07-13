Sungurlu ilçesindeki Uyanık Camii’nde bilim sınıfı açıldı. Başlangıçta 20 öğrencinin istifade ettiği sınıfta öğrenciler belirli bir program dahilinde Uyanık Camii imam hatibi İsmail Özgen gözetiminde her gün matematik, fen bilgisi, sosyal bilgiler ve Türkçe derslerini dinleyip soru çözümleri yapıyor. Bursluluk sınavları ve LGS gibi çeşitli sınavlara hazırlanan öğrenciler uzun yaz tatilinde önceki dönemin derslerini tekrar ediyor ve gelecek senenin derslerine hazırlanıyor. Yaz tatilinde temiz ve nezih bir ortamda vakitlerini dolu dolu geçiren öğrencilerin okullar başladığında da bu sıcak ortamdan istifade etmeye devam edecekleri bildirildi.