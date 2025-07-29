T.C.

SUNGURLU

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı : 2024/60 Ort. Gid. Satış 23/07/2025

Konu : İlan

İ L A N

HİSSEDAR F : SELÇUK KABAKCI - Alaattin ve Meryem oğlu, 16/10/1956 doğumlu

TC.NO:12*******26

Memurluğumuzca hissedar Selçuk Kabakcı'nın tüm araştırmalara rağmen açık adresi tespit edilemeyen, bilirkişi raporu tebliğ edilemeyen hissedar Selçuk Kabakcı'ya ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. İş bu memurluğumuz dosyasında alınan 03/02/2025 tarihli Çorum ili Sungurlu ilçesi Sunguroğlu Mahallesi 1593 Ada 3 Nolu parsel'ın kıymet taktir fiyatının 10.000.000,00-TL, yine Çorum ili Sungurlu Sunguroğlu Mahallesi ilçesi 1594 Ada 1 Nolu parsel'in 13.000.000,00-TL olarak belirlendiği, yapılan kıymet taktiri bilirkişi raporuna kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Sungurlu Sulh Hukuk Mahkemesine kıymet taktirine itiraz davacı açabileceği hususu tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.