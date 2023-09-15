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Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’ne verilen 1 haftalık milli ara sona erdi. Heyecan 5.hafta maçları ile devam edecek olup, Ahlatcı Çorum FK, yarın İstanbul deplasmanında, Ümraniyespor’la karşılaşacak.

Ligde geride kalan 4 haftalık periyotta 2 galibiyet, 2 yenilgi alan Ahlatcı Çorum FK, 2 galibiyetine de deplasmanda imza attı. İlk hafta İstanbul’da Tuzlaspor’u 3-2, 3.hafta ise İzmir’de Göztepe’yi 2-1 mağlup eden Çorum temsilcisi, sahasında ise 2.hafta Giresunspor’a 2-0, 4.hafta Gençlerbirliği’ne 1-0 yenildi. Deplasmanlarda daha başarılı bir performans ortaya koyan Çorum FT, yarın Ümraniyespor’u da yenerek hem Gençlerbirliği yenilgisini telafi etmek, hem de üst sıralardan kopmamayı hedefliyor.

Ümraniye maçının hazırlıklarını tamamlayan ve bugün sabah Merzion’dan uçakla İstanbul’a giden Çorum FK’da yeni transferlerden Michal Jan Nalepa da kadroda yer alıyor.

Ligde, 6 puanla 7.sırada yer alan Ahlatcı Çorum FK ile 4 maçta 2 beraberlik, 2 yenilgi alan 2 puanlı, 17.sıradaki Ümraniyespor arasında yarın Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı’nda oynanacak maçı İzmir bölgesi A klasman hakemlerinden Ayberk Demirbaş yönetecek. Saat 19.00’da başlayacak maçta Ayberk Demirbaş’ın yardımcılıklarını ise Bursa bölgesinden Kemal Elmas ve Mersin bölgesinden Kemal Mavi yönetecek. Muğla bölgesinden Tayfun Sarı da maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.