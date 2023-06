İnşaat Mühendisi Turan Damar, “Atalarımız geçmişte, köyleri yamaçlara, verimsiz arazilere, kayalık zeminlere kurmuşlar. Sulak alanları tarla ve otlak olarak kullanmışlar. Bu basit kriterlere uysak, böyle ağır tablolarla karşılaşmayız” dedi.

Damar, yapı denetimi uygulamalarında başarılı sonuçlar alındığını da anlattı.

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ ÜZERİNE -3

Turan DAMAR

Turan DAMAR

İnş.Müh ( İ.T.Ü)

YAPI DENETİMİ VE KAZANIMLAR:

Ülkemizde 17/Ağustos/1999 Körfez depremi ile birlikte yapılan değerlendirme ve tartışmalar sonucu 13/07/2001 tarihinde Yapı Denetim Hakkında 4708 Sayılı Kanun 24461 Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu kanun 22 yıldır uygulanmaktadır. Buna bağlı olarak 05/02/2008 tarih 26778 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yapı denetim uygulama yönetmeliği yürürlüğe girmiştir. Bu tarihten günümüze gerekli düzelme ve ihtiyaçlara binaen 15 kez yönetmelikte revizyon ve düzenlemeler yapılmıştır. Yapı denetim sistemi 22 yılın ilk 10 yılında sadece 19 ilimizde pilot olarak uygulanan sistem, 2009 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın yaptığı değerlendirme sonucu 62 ildede uygulanmasına karar verildi. 2011 yılından itibaren tüm ülkemizde uygulamaya başlanmıştır. Yapı denetimli binalar 23/Ekim/2011 Van depremi, 24/Ocak/2020 Elazığ depremi, 24/Ocak/2020 Malatya depremi, 30/Ekim/2020 İzmir depreminde yapı denetimli yapıların hiçbirisinde yapısal hasar oluşmamıştır. Türkiye genelinde ise 2001 yılından bugüne kadar yapı denetim hizmeti almış yapıların hiç birinde depremden dolayı yapısal hasar oluşmamıştır Son olarak yaşadığımız deprem felaketinde Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa,Kilis, Osmaniye de toplam denetlenen bina sayısı içerisinde zarar gören bina oranı %3.1 dir.(Bakanlık açıklaması). Burada göz ardı edilemeyecek başarı vardır. Yapı denetim kanunu ile birlikte yapılan denetim faaliyetleri ve kazanımlarımıza bakalım.

a-Binalarda can ve mal güvenliği arttı

b-2011 yılında yaşadığımız Van depreminden ve 2020 yılına kadar yaşadığımız büyük depremlerde YAPI DENETİMLİ HİÇBİR BİNAMIZ YAPISAL HASAR GÖRMEDİ.

C-İstihdam artarak 150.000 üzeri personel istihdam edildi.

d-Sistemde şantiye şefi zorunluluğu getirildi

e-İlgili idarelerin yükü kayda değer şekilde azaldı.

f-Hazır beton kullanımı teşvik edildi, büyük başarı sağlandı

g-Beton-demir başta olmak üzere yapı malzemeleri kalitesi artırıldı.

h-Yalıtım ve enerji verimliliği bilinci oluştu

Projeler arasında uyumlulukta başarı sağlandı

İmar planına, sığınak, yangın, otopark, engelli standartlarına uyum konusunda belirgin bir seviyeye ulaştı

i-Kurumsallık artarak, teknik personel arasında ilişki arttı

ı-Bina envanteri ve arşivi oluşturuldu

k-Devlet bütçesine ödenen vergi ve harçlarla ekonomik katkı sağlandı. Yapıların bitimi sonrası, yapı kullanma izin belgesi alınması konusunda yapı denetim kuruluşları yönlendirici oldu.

l-Ruhsat vermeye yetkili idarelere ait dosyalarda, ruhsat ve eklerine ilişkin belge ve projeler ile yapım sürecinde gerçekleştirilen işlere ilişkin belgeler kayıt altına alındı

m-İller arasında uygulama farklılıkları giderildi

n-Yıllara sari olan işlerde yıl sonu tespit tutanakları ile kayıt altına alındı

o-İnşası tamamlanan binaların iş bitirme tutanakları düzenlendi, kayıt altına alındı.

Ö-Yılda 10 milyon üzeri beton ve demir deney raporları hazırlanmıştır.

1-YAPI DENETİM SİSTEMİNDE BETON İZLEME SİSTEMİ: 2018 yılında hayata geçirilmiş olup 2019 yılı başından itibaren ilk kez çipli uygulamaya geçilmiştir.Elektronik beton izleme sistem yazılımı ile geliştirilen mobil uygulama ile inşaat sahasından beton numuneleri bilgileri sisteme kayıt edilerek, her bir beton numunesi içerisine RFID etiket konularak numuneler kimliklendirilerek kayıt altına alınmaktadır. Beton numunelerinin kırımlarının sonuçları dışarıdan müdahaleye imkan verilmeksizin online olarak ulusal yapı denetim sistemine aktarılmaktadır. Laboratuarlar tarafından beton ve demir test sonuçları Bakanlığın sistemine yüklenmektedir.

2-YAPI DENETİM ŞİRKETİNİN SEÇİLMESİ: Müteahhit tarafından seçilemiyor. Bakanlık tarafından elektronik ortamda dağıtım sistemi ile işe yapı denetim firması atanıyor.Bu bu uygulama ile birçok olumsuzluk ve eleştiriler ortadan kaldırılmıştır.

3-YAPI DENETİMİN ÖZENDİRİLMESİ: Yapı denetim firmalarında istihdam edilecek elemanlar bakanlık ve müteahhitler tarafından teşvik edilmeli, denetim firmalarında çalışmak teşvik edilmelidir.

4-MÜTEAHHİTLİGİN YERİ VE KONUMU : Yeni yapılacak düzenlemelerle kimlerin hangi şartlarda müteahhit olacağı tarif edilmelidir. Her isteyenin müteahhitlik yapamayacağı bir sistem kurulmalıdır.

5-SON SÖZ: AFETLERLE İLGİLİ AYRI BİR BAKANLIK KURULMALIDIR.

Ülkemizde bu işleri yapacak yetişmiş mühendislerimiz, sosyologlarımız, antropoloji uzmanlarımız , siyaset bilimcilerimiz, yurt dışında başarıdan başarıya koşan müteahhitlerimiz, dünya çapında üniversitelerimiz var, bilimin eşliğinde bunları çözer bu büyük felaketin altında kalkarız.

Böyle büyük felaketleri ülkemizin bir daha yaşamamasını dilerim. Vefat edenlere Allahtan rahmet , yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Ülkemizin başı sağolsun. 02/03/2023