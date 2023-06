DEPREM DEĞİL BİNALAR ÖLDÜRDÜ

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden sonra, millet olarak hepimiz derin acılar yaşıyoruz.

İlk günden itibaren, yaralarımızı sarabilmek için her birimiz, elimizin erdiği, gözümüzün gördüğü yetide taarruzdayız. Bölgeye ayak bastığımda aklıma ilk gelen kızımdı, ben bir babayım. Ağlayan analarda annemi, boğazı düğümlenmiş atalarda babamı, yüreği sancıyan herkeste eşimi, kardeşlerimi gördüm. Hiçbiri, hiçbirimiz bunu hak etmiyorduk. Bu bilinçle yapılması gereken neyse, yapmalıydık.

Hepimiz biliyoruz ki, içinde bulunduğumuz coğrafyadan dolayı deprem bizim kaderimizdir, ancak doğanın kanunlarına uygun hareket etmek te bizim sorumluluğumuzdur. Son yaşanan deprem de bize bunu acı bir şekilde göstermektedir. Ama maalesef toplum olarak kader anlayışımızın eksik olması, bu depremin ağır bilançosu ile bizi karşı karşıya bırakmıştır. Zira kaderimizi etkileyecek kendi fiil ve davranışlarımızda gösterdiğimiz yanlışlık ve eksiklikler son depremle iyice gün yüzüne çıkmıştır. Bu deprem bizlere bilim ve sanattan uzak kalmanın, kanun ve yönetmeliklere uygun davranmamanın, şahsi menfaatlerimizi toplumsal menfaatlerin üzerinde tutmanın, gerek resmi gerekse özel yetkili kurum ve kuruluşların sorumluluklarını tam anlamıyla yerine getirmemesinin ve denetimin eksik olmasının faturasını ağır ödetmiştir.

Deprem sahasında gönüllü inşaat mühendisi olarak bakanlık bünyesinde hasar tespit çalışmalarına katıldım. Bu süre içerisinde yaptığım çalışmalarda gördüğüm eksikleri genel olarak özetlemem gerekirse, bu işin faturasının tek bir kişi ya da kuruma kesilmemesi gerektiği ve toplumsal bilincimizde ciddi eksiklikler olduğudur. Yaklaşık 500’e yakın yapı inceledim. Her yapıda gördüğüm eksiklikler farklılık gösteriyordu. Bina tasarımından kaynaklı sıkıntılar, malzemeden kaynaklı sıkıntılar, zemin etütlerinin sağlıklı yapılmamasından kaynaklı sıkıntılar, projeye uygun malzeme kullanılmamasından kaynaklı sıkıntılar ve işçilik hatalarından kaynaklı sıkıntılar, kullanıcılardan kaynaklı sıkıntılar başlıca temel problemlerdi.

Bunlara bir örnek verecek olursak, bir binaya doğru yaklaştım. Binanın zemin katı komple yıkılmış ve diğer üst katlarda hiçbir şey yoktu ve yıkılmayan kısımlar gayet sağlıklı duruyordu . Bu binanın bu şekilde yıkılmış olması bana normal gelmedi ve biraz çevreden araştırma yaptım. Duyduklarım beni çok üzdü. Zemin katta oturan daire sahibi mutfağına koltuğunu daha rahat koyabilmek için bir kolonunu kesmişti. Gayet sağlam olan bu binada, maalesef daha 20 yaşında gençliğinin baharında bir gencimiz vefat etmişti. İşin daha kötüsü de yıkılan birçok binanın böyle çok basit hikayeleri vardı.

Binalarda çoğunlukta gözlemlediğim sıkıntılardan biri de, betonun çok kalitesiz ve agregaların çok büyük kullanılmış olmasıydı. Bunların yanında yapılaşmanın olduğu zemin de çok etkiliydi. Genellikle yıkılan binaların ova diyeceğimiz bölgelerde daha çok olduğunu fark ettim. Zemin etüdü açısından ovaların değil, kayalık ve dağlık zeminin tercih edilmesi koruyuculuk açısından çok etkili olabilir.

Şu an suçlu olarak müteahhitler ön planda olmuş olsa da, yapmış olduğum tespitlerde işçilik hatalarının da ciddi problem oluşturduğunu gözlemledim. Örneğin kolon ve kirişlerde kullanılan etriye bükümlerinin 135 derece olarak bükülmemesi ve etriye aralıklarının çok fazla olması, demir bağlarının yeterince atılmaması, çiroz atımı gibi yapı imalatlarının eksik olması, özellikle merdiven imalatı yapılırken adeta havada durur gibi hiçbir ana taşıyıcıya bağlantı yapılmadan beton atılması gibi işçilik hataları binalarda ciddi hasarlara ve yıkımlara sebep olmuştur. Büyük bir sıkıntı da su tesisat işçilerinin ve elektrik tesisat işçilerinin gelişi güzel kırım yaparak kolon ve kirişleri zayıf hale getirmiş olmalarıdır.

İnşaat denetimlerinde işçilerden ve müteahhitten en çok duyduğumuz cümle ‘’ bundan bir şey olmaz şefim’’. Ancak gördüm ki bundan bir şey olmaz dediklerinizden çok şey olmuş….

Çözüm önerisi olarak daha bilinçli bir toplum yetiştirilerek ve daha güçlü bir denetimle tüm bu eksiklerimizi bilimin ışığında aşacağımızı düşünüyorum. Bu deprem de bize tekrar gösterdi ki deprem değil binalar öldürür.

Savunmasız çocukların, anaların, babaların ağlamaması, bir daha yüreğimizin böyle kavrulmaması için, özellikle her parası olanın müteahhit olamayacağı bir sistem olması gerekiyor.

Tekrar böyle acılar yaşamamak dileğiyle…