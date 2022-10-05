‘’Geçmişin Bilim ve Teknolojisini Geleceğin Bilim ve Teknolojisine Taşıyoruz’’ temalı projede, Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru Gökmeşe’nin desteği ile Hitit Üniversitesinden 20’den fazla öğretim elemanı görev alıyor.

Etkinlikte, çeşitli okullardan farklı yaş gruplarında öğrencilere atölye çalışmaları gösterilecek. Şenliğin, Türkiye genelinde şimdiye kadar yapılmış olan en farklı ve en çeşitli atölyeleri içeren bir bilim şenliği olması bekleniyor. (Haber Merkezi)

