Çorum Belediyesi, üniversiteli gençler için kahvaltı düzenledi. Millet Bahçesi’nde organize edilen kahvaltı programına Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da katıldı.

ÜNİAK ve Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen kahvaltı programına Belediye Başkanı Aşgın’ın yanı sıra Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur da katıldı.

Programda konuşan AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur, geçtiğimiz yıl düzenlenen kahvaltı programının ikincisini düzenleyerek yeniden öğrencilerle bir araya geldikleri için mutlu olduklarını dile getirdi. Temur, öğrencilerle dolu dolu bir yıl geçireceklerinin altını çizdi.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk de organizasyona ev sahipliği yapan Belediye’ye teşekkür etti.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise, üniversite öğrencileri ile sohbet etmeyi çok özlediğini belirtti. Başkan Aşgın, gençlere yönelik hayata geçirdikleri projelerden söz etti. Bilim, kültür, sanat ve spor alanında Çorum’u hep birlikte en üst sıralara taşıyacaklarını vurgulayan Başkan Aşgın, kapılarının tüm öğrencilerin projelerine açık olduğunu kaydetti.

Hitit Üniversitesi öğrencileri, Millet Bahçesi’nde düzenlenen kahvaltının ardından çeşitli spor aktivitelerine katıldı. Belediye Başkanı Aşgın ile Rektör Öztürk de gençlerin etkinliklerine katılarak gönüllerince eğlendi.



(Volkan SINAYUÇ)

