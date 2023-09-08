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Çorum Bilgi Koleji Spor Kulübü’nün 2022-2023 sezonunda hem okul, hem de kulüp bazında katıldığı turnuvalarda etkili bir performans ortaya koyan Duru Bulut ile Berfin Geyik, milli takımlar altyapı scout ekibinin radarına girdi. Çorum Bilgi Koleji Spor Kulübü’nün iki genç oyuncusu Duru ve Geyik Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından kurulacak olan proje takımı için altyapı taraması kapsamında yapılacak olan antrenmanlara çağrıldılar.

Gelecek vaad eden iki sporcu daha önce Aksaray Kuzeyboru takım kampına çağrılarak orada da performanslar ile dikkatleri üzerlerine çekmeyi başarmışlardı.