“Artık oyunun güzelliğinden çok puan ve puanlar kazanmak önemli” “Artık oyunun güzelliğinden çok puan ve puanlar kazanmak önemli”

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sezonun ilk yarısındaki iç saha maçlarında geçerli olan bilet fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Bu doğrultuda, maraton ve kale arkası tribün biletleri 20’şer, B tribün bileti ve konuk takım taraftar tribünü biletleri 30’ar, VIP A ve VIP B tribün biletleri 75’er, protokol tribün biletleri ise 250 liradan satılıyor.
Bilet satışları AHL Park’taki Çorum FK Store, Ekol Et (Bahabey), Halı Sarayı (Osmancık Caddesi), Et-Mar (Mimar Sinan) ve Stüdyo Emre (Vergi Dairesi yanı) gerçekleştiriliyor. Biletler maç günü Çorum Şehir Stadyumu’nun gişelerinden de satılacak.
(Hüseyin AŞKIN)
 