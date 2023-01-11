Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sezonun ilk yarısındaki iç saha maçlarında geçerli olan bilet fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Bu doğrultuda, maraton ve kale arkası tribün biletleri 20’şer, B tribün bileti ve konuk takım taraftar tribünü biletleri 30’ar, VIP A ve VIP B tribün biletleri 75’er, protokol tribün biletleri ise 250 liradan satılıyor.

Bilet satışları AHL Park’taki Çorum FK Store, Ekol Et (Bahabey), Halı Sarayı (Osmancık Caddesi), Et-Mar (Mimar Sinan) ve Stüdyo Emre (Vergi Dairesi yanı) gerçekleştiriliyor. Biletler maç günü Çorum Şehir Stadyumu’nun gişelerinden de satılacak.

(Hüseyin AŞKIN)

