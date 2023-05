Elvan Can Çabuk, “11 Ağustos günü vatandaşlarımızın şikâyetleri üzerine fark edilen durum sonrası ilgili firma ile temas kurduğumuzda kendileri tarafımıza Ak Parti’den baskı geldiğini ve bu nedenle ilgili billboardları kaldırmak zorunda kaldıklarını belirttiler” ifadesinde bulundu.

Yapılanların sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirten Deva Partisi Çorum İl Başkanı Elvan Can Çabuk, konuya ilişkin yaptığı açıklamasında şunları söyledi:

“Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) olarak Çorum merkezde 8 adet bilbordu 1-14 Ağustos arası ilgili firmadan kiraladık. Sözleşme gereği belirlenen 8 noktada afişlerimiz yayınlanmaya başladı.

Gel gelelim billboard süresin dolmasına 4 gün kala ilgili firma sözleşmemiz olduğu halde bilbordlardan hukuka ve sözleşmemize aykırı şekilde reklamları kaldırmış. Bununla ilgili tarafımıza herhangi bir bildirimde bulunmuyor.

11 Ağustos günü vatandaşlarımızın şikâyetleri üzerine fark edilen durum sonrası ilgili firma ile temas kurduğumuzda kendileri tarafımıza Ak Parti’den baskı geldiğini ve bu nedenle ilgili bilboardları kaldırmak zorunda kaldıklarını belirttiler.

Kendilerine hukuk devleti olduğumuzu hatırlatmak istiyoruz. Şu an adalet talimatla yönetiliyor olabilir. Elbette bu devran değişecek. Bir gün ülkemize adalet geldiğinde bu yapılanların hesabını bağımsız mahkemeler ve hakimler karşısında soracağız.

“BU YAPILANLARIN SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

“Bir sözümüz de bu talimatları veren Ak Parti yönetimindeki arkadaşlarımıza olsun. Hukuk hepimize lazım özellikle de bugün kantarını bozduğunuz adalet yarınlarda bu haksızlıklara cevap veren sizlere daha da lazım olacak.

Bu devran böyle sürmeyecek, bu düzen er ya da geç değişecek, adalet karşısında bu yapılanların hesabını sonuna kadar soracağız. Adalet sizin için sadece partinizin adından ibaret olabilir. Demokrasinin de sizin için sadece bir araç olduğu ortada. Anlıyoruz bizlerden korkuyorsunuz derdiniz rant ve kolay kazanç ise bizden korkun, derdiniz demokrasi, refah ve adalet ise bizle olun.

Söylenecek çok söz var ama biz bu hukuk tanımaz tavırların cevabını sandıkta halkımız tarafından verileceğini olan inancımız tamdır.

Son dönemde Adalet, TUİK, Merkez Bankası, Hazine vd. Devlet kurumlarının yanlış kararları ve uygulamalarının sonucu 84 milyon vatandaşımız, yatırımcımız, iş insanlarımız, esnafımız, emeklimiz, memurumuz, toplumumuzun tamamı olumsuz etkilenmekte ve devlet kurumlarına güven sarsılmaktadır. Şu anda tüm devlet kurumlarına olan güven kaybedilmiş durumdadır. Bunun faturasının ağırlaşmaması adına bir an önce seçim kararı alınarak toplum huzur bulmalı ve nefes almalıdır.” (Haber Merkezi)