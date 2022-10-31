29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Cumhuriyet Kupası Üç Bant Bilardo İl Birinciliği'nde şampiyonluk ipini Ali Misket göğüsledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bilardo İl Temsilciliği tarafından ortaklaşa düzenlenen Üç Bant Bilardo İl Birinciliği'nde heyecan sona erdi. Profesyonel Bilardo Salonu'nda 26 sporcunun katılımı ile gerçekleşen Cumhuriyet Kupası İl Birinciliği çekişmeli müsabakalara sahne oldu. 4 gün süren ve eleme usulüne göre oynanan maçlar sonunda Ali Misket şampiyon olmayı başarırken, Ferhat Kılıç ikinci, Fatih Şahin ise üçüncü, İbrahim Ahıska ise dördüncülüğü elde etti.

Müsabakalar sonunda bir açıklama yapan Bilardo İl Temsilcisi Emrah Taç, ""Cumhuriyet bayramı münasebetiyle düzenlenen üç bant bilardo turnuvasına katılan tüm sporculara göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür ederken, her geçen gün bilardo sporcunun ilimizde yaygınlaştığın yukarıya doğru bir gelişim gösterdiğini görmek bizleri memnun etmektedir. Bilardo sporunun gelişimine desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Cemil Çağlar'a teşekkürü bir borç biliyoruz" ifadelerini kullandı.

(Rıfat KARA)

