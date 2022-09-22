Çalışmak için gittiği Balıkesir'de biçerdöverden düşerek hayata veda eden Ünal İhtiyar, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Ünal İhtiyar (43), Balıkesir’in Bandırma İlçesi Çepni kırsal mahallesinde park halinde bulunan biçerdöverden inmek istediği anda bilinmeyen bir sebepten dolayı aşağıya düştü. Çevredeki vatandaşların jandarma ekiplerine ve 112 Acil sağlık ekiplerine bilgi vermesiyle olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, yaralı olarak yerde yatan Ünal İhtiyar’a olay yerinde müdahalede bulundular. Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ünal İhtiyar, 4 gün boyunca bilinci kapalı bir şekilde hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi görmekteydi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Ünal İhtiyar’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Ahmet İhtiyar’ın oğlu, Seydi İhtiyar’ın yeğeni olan Ünal İhtiyar'ın cenazesi Çorum'un Uğurludağ ilçesine bağlı Yarımca Köyü'nde toprağa verildi.

