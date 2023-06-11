Olay önceki gün öğle saatlerinde Bornova’daki İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.Y. (74), otogar peronunda beklerken bir anda B.Y. tarafından bıçaklı saldırıya maruz kaldı. Göğsüne aldığı bıçak darbesiyle yaralanan yaşlı adam, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Saldırgan ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Bıçaklı saldırgan B.Y.'nin emniyetteki ifadesinde ise, psikolojik sıkıntılar nedeniyle bunalıma girdiğini, otogar dışında tanımadığı kişilerle yaşadığı münakaşa nedeniyle sinirlerinin bozulduğunu ve önceden tanımadığı otogar yolcu bekleme salonunda yürümekte olan M.Y. isimli vatandaşı bıçakla yaraladığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan saldırgan, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan olayın sosyal medyada, 'İzmir Otogar'da uyuşturucu kullanan bir Afganistanlının, yaşlı bir adamı kalbinden bıçakladığı iddia ediliyor' olarak paylaşılması üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bir açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada M.Y isimli saldırganın otogar güvenliği tarafından suç aleti bıçakla yakalandığı, şahsın iddia edildiği gibi mülteci değil, hırsızlık suçundan kaydı bulunan Çorumlu Türk vatandaşı olduğunun tespit edildiği dile getirildi.