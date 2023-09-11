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Olay gece saatlerinde Çepni Mahallesi Kerebigazi 1. Cadde üzerinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre aralarında önceden husumet bulunan Hüseyin Ö.(27) ve Bünyamin Ü.(28) ile Muhammet B.(21) cadde üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinin önünde tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Muhammet B., üzerinde taşıdığı bıçakla Hüseyin Ö. ile Bünyamin Ü.’yü ağır yaraladı.

Durumun ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acil ameliyata alınan yaralılardan Hüseyin Ö., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Bünyamin Ü.’nün ise hala ameliyatta olduğu ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan zanlı Muhammet B., olaydan kısa süre sonra İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak göz altına alındı.