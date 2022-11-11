Kale Mahallesi Milönü 4. Çıkmaz Sokak’ta meydana gelen olayda yabancı uyruklu şahıslarla aynı sokakta bulunan Umut A.’(24), arasında çıkan tartışmada da Umut A., bıçakla yaralandı.

Durumun ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olaya karıştıkları belirlenen 2 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

YOL VERME TARTIŞMASINDA KAN AKTI 1 AĞIR YARALI

Gülabibey Mahallesi Beytepe Sokak’lar da meydana gelen ikinci olayda ise, Atakan B.’(23), otomobili ile seyir halindeyken karşı yönden gelen başka bir araçta bulunan kimlikleri tespit edilemeyen 3 kişi ile yol verme nedeni ile tartıştı.

Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönen tartışmada Atakan B., vücuduna aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralandı. Yanında bulunan B.K., tarafından Hiti Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilen Atakan B., acil ameliyata alındı. Yaralı gencin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olaya karışan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

