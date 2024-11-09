Çorum’da kafe çalışanları ile müşteriler arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla 1 kişi ise darp sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre Buharaevler Mahallesi Doktor İlhan Gürel Caddesi’nde bir kafede müşteriler ile kafe çalışanları arasında bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu Ali T.K., bıçakla Ahmet O. İse darp sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol olçok eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı.

Darp sonucu yaralanan Ahmet O., tedaviyi reddederek hastaneden ayrılırken, bıçakla yaralanan Ali T.K.’nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK