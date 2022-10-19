Alınan bilgiye göre Gülabibey Mahallesi Ata Caddesi üzerinde A.K.(16) ile C.Ç.(16) arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan bıçaklı kavgada taraflar birbirlerini bıçakla yaraladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan iki genç, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan C.Ç.’nin yoğun bakıma alındığı öğrenildi.