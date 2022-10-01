Alınan bilgiye göre Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi Köröğlu Camii yakınlarında bulunan çocuk parkında Harun Keskin(21) ve Erdinç Keskin(27) kardeşler ile Ömer Faruk Yanar ve ismi öğrenilemeyen iki kişi arasında ile bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Harun ve Erdinç Keskin ile Ömer Faruk Yanar bıçakla yaralandı.

Durumun ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılardan Harun ve Erdinç Keskin, 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne Ömer Faruk Yanar ise kentte bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı.

Göğsünden bıçaklanarak ağır yaralanan Harun Keskin, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri kavgaya karıştıktan sonra olay yerinden kaçan iki kişinin yakalanması için çalışma başlattı.



