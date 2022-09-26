Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yeri belli oldu Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yeri belli oldu

KURTARILAMADI 
İddialara göre, iki grup arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Kavgada Ferdi B. aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
1 ÇOCUK BABASI 
Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınırken, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen gencin cenazesi ise gözyaşları arasında toprağa verildi.
(Haber Merkezi)
 