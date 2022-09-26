KURTARILAMADI
İddialara göre, iki grup arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Kavgada Ferdi B. aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
1 ÇOCUK BABASI
Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınırken, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen gencin cenazesi ise gözyaşları arasında toprağa verildi.
(Haber Merkezi)
Bıçaklanan genç hayatını kaybetti
Çorum’da geçtiğimiz gün iki grup arasında çıkan kavgada ağır yaralanan 24 yaşındaki Ferdi Bayraktar (24) yaşam mücadelesini kaybetti. Olay, geçtiğimiz gece gece saatlerinde Kale Mahallesi'nde meydana geldi.
KURTARILAMADI
Yorumlar
Trend Haberler
“Adım adım yeni bir şehir inşa ediliyor”
MHP’nin adayları belli oldu
Çorum, Tarsus’u hiç yenemedi
Günay'ı darp eden 5 kişi tutuklandı
Simitçiyi hem soydu, hem de “arkamdan konuşma” diye küfürlü not bıraktı
İl Genel Meclisi’nde Günay’a saldırıya tepki
“Büyük Çorum bayrağını açtım, sonuna kadar da taşıyacağım”
İki otomobil takla attı: 3 yaralı
“İsrail’e hak ettiği yaptırımlar uygulansın”
Otomobilin çarptığı genç kız ağır yaralandı