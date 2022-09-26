KURTARILAMADI

İddialara göre, iki grup arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Kavgada Ferdi B. aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

1 ÇOCUK BABASI

Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınırken, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen gencin cenazesi ise gözyaşları arasında toprağa verildi.

(Haber Merkezi)

